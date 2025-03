Anteprima24.it - VIDEO – FOTO/ Crollo della palazzina a Bari, Vigili del Fuoco di Avellino in campo

Tempo di lettura: 2 minuti“È con grande sollievo che arrivano notizie positive sull’intervento diper ildi cinque piani in via De Amicis. Nella serata di ieri, 6 marzo, le operazioni di soccorso hanno avuto un esito positivo, la donna anziana segnalata come dispersa sotto le macerie, è stata finalmente localizzata ed estratta sana e salva“. Così in una nota deideldiimpegnati adopo ildi cinque piani. 1 di 7 Le operazioni di soccorso che hanno visto impegnate numerose squadre deidel, tra cui anche una di, con le unità USAR, specializzate per la ricerca di persone disperse in crolli di edifici, cinofili, droni, ha avuto un epilogo intorno alle ore 22:00.