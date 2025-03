Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 20:25

Leggi su Romadailynews.it

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata interna ha risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Flaminia e Salaria ora la circone scorrevole così come pure in esterna lungo l'intero anello ci spostiamo sul Urbano della A24 qui un auto in panne causa delle code tra la tangenziale est e il Portonaccio in direzione del raccordo anulare in direzione opposta si sta in coda per traffico tra fiorentini E io per la tangenziale est ora le consolari sulla Flaminia code tra Colle delle Rose Riano verso Civita Castellana sulla Casilina traffico rallentato all'altezza di Borghesiana verso San Cesareo per il trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàNapoli classi cone permane rallentata per un controllo tecnico nei pressi di Labico i treni alta velocità possono essere in strada ti linea convenzionale via Cassino via Formia per registrare ritardi fino a 90 minuti Inoltre ricordiamo che uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato causerà disagi nei trasporti ferroviari dalle 21 di questa sera e per le successive 24 ore la protesta Potrebbe comportare cancelne e variazioni dei treni per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 sono garantiti Inoltre i treni della lunga percorrenza Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google da Francesca Loiacono e Astral infomobilità hai tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilita Punto Astral Spa punto.