Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 19 | 40

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare in carreggiata interna un incidente causa delle code tra Flaminia e Salaria più avanti abbiamo rallentamenti per traffico tra le uscite Centrale del Latte Tiburtina in carreggiata esterna code a tratti Ardeatine Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 traffico rallentato tra la tangenziale est e Portonaccio in direzione del raccordo anulare ora le consolari sulla Flaminia si sta in coda tra Malborghetto eriano verso Civita Castellana sulla Casilina code a tratti tra Borghesiana e finocchio nei due sensi di marcia sulla Appia si rallenta tra Cava dei Selci Frattocchie in direzione di Albano nel quadrante sud della capitale sulla Colombo code a tratti tra Mezzocammino e via di Acilia verso Ostia sulla Pontina si sta in coda da Spinaceto a raccordo anulare in direzione quest'ultimo infine il trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàNapoli la circone è ancora rallentata per un controllo tecnico nei pressi di Labico i treni alta velocità possono essere dati sulla linea convenzionale via casino via Formia e registrare ritardi fino a 60 minuti da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della