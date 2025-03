Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 18:10

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellain apertura il raccordo anulare carreggiata interna traffico rallentato tra Cassia e Salaria e più avanti code tra Nomentana e Tiburtina in esterna abbiamo code a tratti tra laFiumicino e la Tuscolana andiamo sul Urbano della A24 qui segna diamo code a tratti per traffico tra la tangenziale est e Tor Cervara in direzione del raccordo anulare sullaFiumicino si sta in coda da via della Magliana via del Cappellaccio verso l'Eur a sud della capitale per chi viaggia verso Ostia sulla via del mare si rallenta tra il raccordo anulare Vitinia sulla Colombo code tra Mezzocammino e via di Acilia sulla si sta in coda da Spinaceto a raccordo anulare in direzione di quest'ultimo infine il trasporto ferroviario sulla linea alta velocitàFirenze ancora rallentata la circone per un niente tecnico nei pressi di Valdarno i treni alta velocità possono essere instradati sulla linea convenzionale e registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 60 minuti in corso e l'intervento di tecnici Inoltre ricordiamo che uno sciopero del personale del gruppo Ferrovie dello Stato causerà disagi nei trasporti ferroviari dalle ore 21 di oggi e per le successive 24 ore la protesta Potrebbe comportare cancelne e variazioni dei treni per il trasporto regionale sono garantiti i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 sono garantiti i treni della lunga percorrenza da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.