Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 13:25

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellaapriamo con un incidente su via Nettunense che crea code tra Campoleone Monte Giove In entrambe le direzioni Passiamo al Raccordo Anulare in esterna si rallenta trapuntino e Tuscolana interna il traffico al momento risulta sulla A24Teramo per lavori si procede a rilento tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo sulle altre strade dellaAl momento il traffico risulta regolare per il trasporto ferroviario indetto uno sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato dalle ore 21 di venerdì 7 alle ore 21 del 8 marzo i 3 anni potranno subire cancelni o variazioni saranno garantite per il trasporto regionale i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle 18 alle 21 Infine per tutte le informazioni e gli aggiornamenti in tempo reale sulle ferrovieViterbo e Metre Scarica la nuova app Astral infomobilità disponibile sugli Store Apple e Google Chiara chiamare infomobilità È tutto Grazie per l'attenzione in chiusura un messaggio di sicurezza stradale la neve già lo possono essere tuoi nemici monta pneumatici invernali o porta sempre le catene da neve a bordo obbligo in vigore fino al 15 di aprileper tutti i dettagli sulle strade interessate visita il nostro sito infomobilità Punto Astral Spa punto.