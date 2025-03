Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 12:25

Astral infomobilità Mary trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellasulle raccordo anulare rallentamenti Ines tra Ardeatina e Anagnina interna la circone al momento risulta regolare sulla A24Teramo per lavori si procede a rilento tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo le consolari code su via Appia tra via dei Laghi e Cava dei Selci in direzione di Albano Laziale sulla Cassia a causa di un incidente avvenuto in precedenza Ci sono code tra la storta e la Giustiniana per traffico intenso Si procede a rilento all'altezza di via di Grottarossa tutto in direzione del centro Infine per il trasporto ferroviario Ricordiamo lo sciopero nazionale di 24 ore indetto dal per di Ferrovie dello Stato dalle ore 21 di venerdì 7 alle ore 21 del 8 marzo i treni potranno subire cancelne o variazioni saranno garantiti per il trasporto regionale i servizi essenziali 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21 da Chiara Chiavari Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.