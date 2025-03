Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 11:25

sul Raccordo Anulare in esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza tra Cassia bis e Cassia al momento circone è regolare Più avanti si rallenta tra Appia e la diramazioneSud in interna Si procede a rilento tra via Casilina Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 code tra Portonaccio e la tangenziale est in direzione di quest'ultima uno sguardo alle consolari permangono le code per traffico su via Flaminia dal raccordo a via dei Due Ponti sulla Flavia si sta ancora da via Cortona via dei Prati Fiscali tutto in direzione del centro Mentre sulla Cassia coi dell'altezza di Tomba di Nerone in entrambi i sensi di marcia Infine per trasporto pubblico indetto lo sciopero nazionale di 24 ore del personale di Ferrovie dello Stato dalle ore 21 di venerdì 7 alle ore 21 del 8 marzo i treni potranno subire cancelni variazioni saranno garantiti per il trasporto regionale i servizi essenziali dalle ore 6 alle ore 9 e dalle ore 18 alle ore 21