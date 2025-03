Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-03-2025 ore 10:25

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio dellatraffico in diminuzione sulla rete viaria nostrasulla raccordo anulare coda per un incidente avvenuto in precedenza tra le uscite di Flaminia e Cassia poi code a tratti tra Appia e diramazioneSud in esterna cosa tratti tra Prenestina e doppia per il tratto Urbano della A24 code tra fiorentini e Portonaccio in direzione del centro uno sguardo alle consolari sulla Flaminia code per traffico dal raccordo a via dei Due Ponti sulla SLA si sta in coda da via Cortona a via dei Prati Fiscali sulla Cassia coda all'altezza di Tomba di Nerone tutto in direzione del centro da Chiara chiamare Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio dellahttps://storage.