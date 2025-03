Agi.it - Via libera dal Cdm, il femminicidio diventa un reato autonomo. Nordio: "Riforma epocale"

AGI - Il Consiglio dei ministri ha dato il viaal disegno di legge per l'introduzione deldie l'adozione di altre misure contro la violenza sulle donne. Il provvedimento rappresenta una "dirompente del diritto penale", come dichiarato dalla ministra delle Riforme istituzionali Maria Elisabetta Alberti Casellati, durante la conferenza stampa a Palazzo Chigi. IldiSecondo il testo approvato, "chiunque cagiona la morte di una donna come atto di discriminazione o di odio verso la persona offesa in quanto donna, o per reprimere l'esercizio dei suoi diritti o delle sue libertà o, comunque, l'espressione della sua personalità, è punito con l'ergastolo". Questosarà una fattispecie autonoma nell'ordinamento penale. Sono state inoltre rafforzate le circostanze aggravanti già previste per altri reati gravi come lesioni personali, mutilazioni genitali, violenza sessuale e omicidio preterintenzionale.