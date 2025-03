Ilfattoquotidiano.it - Via libera al reato di femminicidio, Roccella: “È un tentativo di mutamento culturale. Interventi precedenti hanno funzionato poco”

“Abbiamo sempre detto che la lotta ai femminicidi e alla violenza alle donne deve essere una lotta anche contro la cultura diffusa, nelle relazioni uomo-donna.Introdurre ildiè soprattutto undi produrre un“. Lo ha detto la ministra Eugeniadurante la conferenza stampa a Palazzo Chigi organizzata alla vigilia dell’8 marzo, in cui è stato presentato il nuovo. “Abbiamo sempre messo al centro sin dall’inizio del nostro Governo – ha spiegato – la battaglia contro la violenza nei confronti delle donne. Abbiamo fatto un primo intervento legislativo, che aveva anche degli elementi molto innovativi, come l’arresto in flagranza differita ed abbiamo cercato di intervenire sulle misure cautelari, quindi gli strumenti della prevenzione.