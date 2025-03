Noinotizie.it - Via Francigena: impegno ministero del Turismo-Regione Puglia-Comuni Bozza di protocollo

Di Nino Sangerardi:Laha preso atto delladida sottoscrivere tradel.Oggetto dell’intesa : intervento denominato “Via-Azioni trasversali. Indicazioni e informazioni utili all’installazione della segnaletica intelligente”.Valore complessivo pari a 3.857.985,76 euro articolato in tre componenti : euro 2.007.985,76 per Pianocazione, euro 1.500.000,00 per Geolocalizzazione e Segnaletica –Regioni del Sud, euro 350.000,00 Segnaletica.Coinvolti nel progetto dodicipugliesi attraversati dalla Via: Monte Sant’Angelo, Celle di San Vito, Stornarella, Ordona, Andria, Barletta, Corato, Ruvo di, Mola di Bari, Brindisi, Otranto, Martano.L’installazione degli apparati di segnaletica intelligente consentirà di valorizzare il territorio, promuovendone peculiarità e bellezze paesaggistiche, nonchè offrendo una vetrina alle imprese locali rendendole facilmente ricercabili dai camminatori-pellegrini grazie all’App dedicata che si integrerà all’interno del sito Italia.