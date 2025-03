Anteprima24.it - Via Crucis Vivente di Cervinara: il riconoscimento regionale

Leggi su Anteprima24.it

Tempo di lettura: 2 minutiIl Consiglio Direttivo dell’Associazione “Viadi– A Cruce Salus”, con grande orgoglio e soddisfazione, è lieto di annunciare che, per la prima volta nella sua storia, ha ricevuto il prestigioso patrocinio della Regione Campania per la XXXIII Viadi, che si terrà venerdì 18 aprile 2025. Questoè stato concesso in virtù dell’importante rilievo sociale dell’evento, volto a promuovere la valorizzazione della nostra Regione. Nella giornata odierna è arrivato anche il patrocinio della Provincia di Avellino, con una comunicazione a firma del Presidente Buonopane, a conferma dell’importanza dell’iniziativa.A tal proposito, ci sentiamo in dovere di ringraziare il Sindaco Caterina Lengua per la mediazione e l’impegno dimostrato nei confronti delle istituzioni provinciali e regionali, nonché i sacerdoti dell’Unità Pastorale diper il prezioso supporto che ha rafforzato le nostre richieste.