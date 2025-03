Lopinionista.it - Via Crucis da Gerusalemme ed esercizi spirituali per la Quaresima

Tv2000, a partire dal 7 marzo, ogni venerdì di, trasmette due appuntamenti in preparazione alla Pasqua. Alle ore 11 in onda la Viasulla Via Dolorosa nella città vecchia di, insieme ai frati francescani della Custodia di Terra Santa.Le quattordici stazioni della Viasi snodano negli stretti vicoli del quartiere oggi musulmano, tra i rumori e gli odori del mercato fino alla Basilica del Santo Sepolcro, sul Calvario e nell’Edicola della Resurrezione.Da secoli la Viaè parte della vita religiosa di: alla fine dell’Epoca crociata ha assunto un percorso preciso, che nel XVI secolo era conosciuto come Via Dolorosa. Nel 1880 i Francescani ne hanno ripreso la pratica pubblica, ogni venerdì dell’anno.A seguire, alle ore 11.40, gli: “Cinque ‘parole’ di Papa Francesco per riscoprire la gioia del Vangelo”.