Thesocialpost.it - Vertice europeo, le cinque condizioni per la pace in Ucraina. Orban isolato

Leggi su Thesocialpost.it

I capi di Stato e di Governo dell’Unione europea, con l’eccezione dell’Ungheria, hanno approvato leper unagiusta e duratura in. Tra i principi fondamentali stabiliti dal Consiglioemergono: nessun negoziato sull’senza l’, nessuna trattativa sulla sicurezza europea senza il coinvolgimento dell’Europa, nessun cessate il fuoco senza un accordo diglobale, garanzie di sicurezza per Kiev per evitare nuove aggressioni russe e il pieno rispetto dell’integrità territoriale e della sovranità.L’Unione europea si è dichiarata pronta a rafforzare il proprio impegno nelle garanzie di sicurezza per Kiev, valutando anche l’uso degli strumenti di politica di sicurezza e difesa comune (Csdp) e collaborando con partner internazionali e la Nato.