Dailymilan.it - Verso Lecce-Milan, Sergio Conceiçao non guarda in faccia nessuno: Rafael Leao Theo Hernandez e Santiago Gimenez pagano per tutti

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida diil tecnico delpotrebbe tenere fuori.Ilvuole qualificarsi alla prossima edizione della Champions League ai costi, ma per farlo dovrà passare anche sul. Dopo un avvio di 2025 splendido i rossoneri hanno perso contatto col quarto posto, con Juventus, Lazio e Fiorentina che iniziano a guadagnare terreno. Adesso però i bonus sono finiti e non c’è più possibilità di sbagliare.La formazione rossonera ha perso le ultime tre partite di Serie A ed è scivolata al 9° posto in classifica, rendimento che ha scatenato l’ira dei tifosi e le pesanti critiche degli addetti ai lavori. La squadra è passata da avere in mano gli ottavi di Champions League prima della trasferta di Zagabria e buttare via tutto tra Dinamo e Feyenoord.