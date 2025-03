361magazine.com - Verissimo, gli ospiti dell’8 e 9 marzo

Torna il TalkSabato 8 e domenica 9weekend di grandi emozioni con “”, condotto da Silvia Toffanini.Sabato, aintervista ritratto per Riccardo Scamarcio, dal 20al cinema con il film “Muori di lei”.In studio la carriera internazionale in piena ascesa del ballerino e coreografo nato ad “Amici” Giuseppe Giofrè, il cui recente video in cui balla con Jennifer Lopez è diventato virale.E sempre dalla factory di Maria De Filippi le difficoltà affrontate e la rinascita del cantautore Pierdavide Carone.Inoltre, nozze in vista per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata nel dating show“Uomini e Donne”.In studio, infine, anche Patrizia Rossetti, volto molto amato della tv, che da oltre 40 anni entra con il suo sorriso nelle case degli italiani.Domenica, Ail talento esplosivo e il fascino di un’artista diventata in pochi anni un’icona della musica pop: Elodie, che dal 13, in veste d’attrice, sarà al cinema con il film “Gioco Pericoloso”.