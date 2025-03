Metropolitanmagazine.it - Verissimo: Elodie, Pierdavide Carone tra gli ospiti del weekend 8-9 marzo

Leggi su Metropolitanmagazine.it

di grandi emozioni con “”, condotto da Silvia Toffanin, in onda Sabato 8 e domenica 9su Canale 5.Sabato, alle ore 16.30: Aintervista ritratto per Riccardo Scamarcio, dal 20al cinema con il film “Muori di lei”. In studio la carriera internazionale in piena ascesa del ballerino e coreografo nato ad “Amici”Giuseppe Giofrè, il cui recente video in cui balla con Jennifer Lopez è diventato virale.E sempre dalla factory di Maria De Filippi le difficoltà affrontate e la rinascita del cantautore. Inoltre, nozze in vista per Angela Caloisi e Paolo Crivellin, coppia nata nel dating show “Uomini e Donne”. In studio, infine, anche Patrizia Rossetti, volto molto amato della tv, che da oltre 40 anni entra con il suo sorriso nelle case degli italiani.