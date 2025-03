Quotidiano.net - 'Verissimo': chi vedremo nelle puntate dell’8 e 9 marzo

Per il fine-settimanae del 9, ‘’ apre le sue porte a nuovi ospiti. Nel salotto di Silvia Toffanin ci sarà modo di parlare, ancora una volta, di amore, famiglia, storie coraggiose e giovani di successo. Non mancherà un momento dedicato alla scomparsa di Eleonora Giorgi, che era spesso stata tra gli ospiti della trasmissione. Gli ospiti di sabato 8La puntata di ‘’ di sabato pomeriggio partirà alle 16:30 su Canale 5. Saranno tre uomini ad aprire la puntata. Riccardo Scamarcio, prossimamente al cinema con la pellicola ‘Muoio di lei’ è pronto a raccontare le svolte che sta vivendo nella sua carriera e nella vita privata. Sarà in studio anche Pierdavide Carone, cantautore ed ex allievo di ‘Amici’ di Maria De Filippi, e fresco vincitore del programma ‘Ora o mai più’.