Ventottesima giornata Basket Eurolega 2024/2025: Il Fenerbache strapazza Milano

Non riesce l’impresa all’Olimpia che, nella, viene travolta sul proprio campo dalper 100-76, complicando la corsa verso I playoff. Brutto infortunio occorso a Gillespie che, dopo essere crollato a terra dopo uno scontro di gioco, esce in barella.: OLIMPIA76-100I meneghini falliscono la seconda vittoria consecutiva al cospetto dei turchi che si confermano sempre più capolisti. Il primo quarto si apre con una tripla di Shields, prima che i turchi reagiscono chiudendo la frazione avanti 24-19.prova a risalire, ma sono gli ospiti a scappare via andando all’intervallo lungo avanti di 16(53-37).Nella ripresa, ilallunga portandosi sul +20 per il 76-56 del terzo quarto.