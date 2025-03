Venezia capitale mondiale dell’acqua e della Blue economy dal 21 al 25 marzo

Leggi su Ildenaro.it

Dal 21 al 25come, nella prima kermesse nazionale in cui l’economia sostenibile trae spunto direttamente dalla natura. Tra le innovazioni, che coinvolgeranno tutte le istituzioni accademichene, l’ Università di Padova e decine di start up, ci sono motori elettrici ispirati al comportamento natatorio dei mammiferi marini, enzimi “mangia plastica” per ridurre l’inquinamento marino e molte altre invenzioni all’ insegna dell’ ecosostenibilità ispirate direttamente alla natura. A favorire questo “Rinascimento blu” europeo è l’Associazione SUMus – che da anni promuove iniziative scientifiche e didattiche all’avanguardia e che ha sceltocome laboratorio per il futuro. Nell’era dell’intelligenza artificiale, la vera originalità è tornare all’elemento da cui la vita ha origine, l’intelligenza acquatica, riscoprendone colori, suggestioni e profondità.