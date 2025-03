Sport.quotidiano.net - Venerdì da incubo per la Lucchese: prima i sei punti di penalizzazione, poi la goleada del Pescara: 4-1

, 7 marzo 2025 –daper la, cherimedia i seidie poi subisce ladel, che vince con quattro gol. Gorgone, ancora squalificato, ridisegna la, schierando in difesa Gucher, Benedetti e Gasbarro, nel mezzo Gemignani e Visconti sugli esterni, con Welbeck e Catanese al centro. Dietro alle due punte Saporiti e Selvini, debutto dal primo minuto di Ballarini. I rossoneri si presentano a questo difficile appuntamento, dopo la notizia nel pomeriggio delladi sei. Lainizia con il piede giusto e al 5’ Selvini appena entrato in area di rigore, lascia partire un sinistro insidioso sul quale Plizzari deve allungarsi per respingere la palla. Anche per ilil primo squillo arriva al 7’ con Alberti, che riesce ad infilarsi, provando a sorprendere Melgrati che para senza problemi.