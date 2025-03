Lapresse.it - Vela: 41o Primo Cup-UBS Trophy a Monaco, tra nuove classi, vento e spettacolo

LaCup-UBSha ufficialmente preso il via venerdì nelle acque del Principato. Dopo il briefing di venerdì mattina presso lo Yacht Club de(YCM), le flotte sono salpate per affrontare le prime regate di questa 41a edizione, che si preannuncia particolarmente competitiva. I 450 velisti di 90 equipaggi hanno goduto di condizioni di regata ideali: cielo sereno,costante e il giusto livello di onda per mettere alla prova le loro abilità tattiche.L’esi conferma, come da tradizione, laboratorio pere l’attenzione è tutta sulla ClubSwan 28, la grande novità di quest’anno. “È l’ultima nata dei nostri modelli one-design, relativamente piccola per il nostro compound ma molto performante. L’equipaggio è di 5 persone e c’è la regola dell’owner drive che per noi è fondamentale perché l’armatore si deve divertire”, commenta Lorenzo Bortolotti, membro YCM e Managing Director di Nautor Swan.