Ilfattoquotidiano.it - Vaticano: “Per il Papa notte tranquilla, quadro clinico stabile”. Sabato il nuovo bollettino medico

Il“ha trascorso unae si è svegliato poco dopo le 8”. Lo fa sapere ilnell’aggiornamento del mattino. Ieri Bergoglio ha fatto una sorpresa facendo sentire la sua voce per la prima volta da quando è stato ricoverato al Gemelli. Un audio messaggio, registrato, in cui con voce flebile e molto affaticata ha ringraziato i fedeli per le preghiere che si stanno facendo per la sua salute. L’audio è stato diffuso nella sua piazza San Pietro prima della recita serale del Rosario ridando speranza al mondo.Sul frontel’ultimodi ieri sera spiegava che “le condizioni cliniche del Santo Padre sono rimaste stabili rispetto ai giorni precedenti. Anche” ieri “non ha presentato episodi di insufficienza respiratoria. Il Santo Padre ha continuato con beneficio la fisioterapia respiratoria e quella motoria.