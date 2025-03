Panorama.it - Vasco Live Milano San Siro: l'album-celebrazione dei 7 sold out

Ci sono sfide cheha ingaggiato da tempo con se stesso. L'ultima in ordine di tempo è stata riempire per sette volte San. Non lo aveva mai fatto nessuno prima e quindi non poteva che farlo lui che, numeri alla mano, è il Re degli Stadi. Del monumentale rito collettivo che cono i suoi concerti c'è poco da aggiungere. Basta andarci ai suoi concerti per vedere in diretta quello che non succede in nessun altro. Fatta questa premessa, parliamo di musica, perchénel corso degli anni ha messo insieme una superband di professionisti straordinari, con un tiro e una carica unici, impeccabili, ma passionali, un muro di suono come ne esistono pochi al mondo. Sono loro che regalano alle canzoni in versioneuna nuova vita, un nuovo approccio. Il resto, anche in questo, lo fa il pubblico, con le vibrazioni di migliaia di voci all'unisono.