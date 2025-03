Primacampania.it - Variante Napoli-Cancello, a causa di abusi edilizi ancora niente strada di collegamento a Casalnuovo

– Grazie al progetto di Ferrovie dello Stato, la, la vivibilità di alcune città potrebbe cambiare radicalmente grazie all’eliminazione, ad esempio, dei passaggi a livello in città come Acerra edi. Per il progetto in questione nella città amministrata da Massimo Pelliccia era stata prevista unadi, come opera compensativa, al fine di attutire i disagi dei lavori e per facilitare la circolazione. Ladi, stando ad alcune indiscrezioni l’ammontare dei lavori in programma sarebbe di svariati milioni di euro, collegherebbealla nuova stazione ferroviaria. Purtroppo però nel punto esatto in cui dovrebbe essere costruita questa casa ci sono delle case costruite anni favamente, acquisite a patrimonio comunale, e su cui penderebbe addirittura un’ordinanza di sgombero.