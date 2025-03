Internews24.com - Vanoli su Lazaro: «È maturato ed è un giocatore che dà equilibrio»

Leggi su Internews24.com

di Redazioneha parlato dell’ex Interoggi in forza al Torino, diversi gli elogi per il calciatore austriaco che sta facendo bene nel club granataNel corso della conferenza stampa di vigilia per Parma-Torino, il tecnico dei granata ha parlato di. L’exdell‘Inter trasferitosi dall’Hertha Berlino a Milano l’1 luglio del 2019 ha chiuso l’esperienza in nerazzurro il 30 giugno del 2023, nell’agosto del 203 si è trasferito a Torino sponda granata. Pare che qui abbia ritrovato fiducia e rendimento, nella squadra allenata daha ritrovato la sua dimensione, lo confermano le parole del mister varesino che non ha indugiato ad elogiare il ragazzo.LA SOCIETÀ HA RINNOVATO, COSA NE PENSA MISTERDEL SUO MIGLIORAMENTO? – «Siamo contenti per il ragazzo, è’ giusto che venga premiato.