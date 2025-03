Thesocialpost.it - Vannacci attacca Macron: “Truppe Ue in Ucraina? Follia di un fallito, vada lui a combattere”

La proposta di Emmanueldi inviareeuropee in, con l’apparente funzione di peacekeeping, sta suscitando un vespaio di polemiche nel Vecchio Continente. Contro il presidente francese si abbatte anche la scure mediatica di Roberto. Il generale dell’esercito italiano prestato alla politicacon parole durissime sui suoi canali social.Leggi anche:risponde a Fini: “Le persone di destra devono stare con Kiev? Non riconosce un ombrello da un fucile”Il post dicontrodimostra arroganza e irresponsabilità proponendo il possibile invio dieuropee in. L’Europa non è neutrale e non può guidare una missione di interposizione credibile. L’Italia non segua questabellicista, sevuole, lo faccia lui”, si legge nel post pubblicato su X daa corredo di una fotografia didove si legge a lettere cubitali: “Ladi un”.