Lanazione.it - Valdichiana Village, appuntamanto con Damiano Carrara

Arezzo, 7 marzo 2025 – Sabato 8 marzo atutta la scena sarà per il cake design, con un ospite d’eccezione:, pastry chef di fama internazionale e icona di stile nel mondo della pasticceria contemporanea. A partire dalle 15, Piazza Maggiore ospiterà il gran finale di ‘Cake Contest’, concorso in cui estetica, tecnica e originalità si fondono per dar vita a dolci capolavori ispirati al Carnevale, trasformandoli in una vera e propria opera di cake design. I partecipanti hanno condiviso su Instagram o Facebook la propria torta a tema, utilizzando l’hashtag #cakecontest e taggando @e @chef. A decretare il vincitore, o la vincitrice, il pastry chef, il cui insindacabile giudizio sarà espresso al culmine di un pomeriggio che si annuncia come un’occasione imperdibile per chi ama trasformare la pasticceria in un’espressione artistica e sofisticata e per tanti visitatori alla scoperta dei segreti dell’autentica arte pasticciera.