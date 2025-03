Ilfattoquotidiano.it - Uscire da guerra e riarmo: cinque passi per la pace in Ucraina con la forza della nonviolenza

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Se lo stesso scandalo per lo scontro verbale in diretta televisiva tra Trump e Zelensky si sollevasse per le centinaia di migliaia di giovani ucraini e russi che da tre anni si uccidono reciprocamente lontano dalle telecamere, forse l’Europa avrebbe mediato il conflitto da tempo. Come chiediamo fin dall’inizio. Invece i governi europei che oggi si stracciano le vesti hanno lasciato gli ucraini nelle mani di Putin e Trump e – come l’uomo con il martello che vede il mondo come un chiodo – non trovano altra “soluzione” che avviare una nuova corsa agli armamenti, che trasformi l’Europa dello stato sociale nell’Europa dello stato dipermanente: dal welfare al warfare. Con un gigantesco spostamento di risorse dagli investimenti civili alle spese militari e una riconversione industriale al contrario: dal civile al militare, dalle automobili ai carri armati.