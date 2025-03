Gamberorosso.it - "Usciamo dal Consorzio Valpolicella perché abbiamo idee diverse di promozione". L'ad di Bertani spiega così l'adesione alle Famiglie Storiche

L'e l'uscita - che si concretizzerà a breve - dalvinida parte dinon è stata una decisione improvvisa ma una scelta ponderata, ragionata, su cui c'è stato un lungo confronto con la stessa presidenza e con l'anima cooperativa dell'ente di tutela veronese. «Non uno strappo per cercare uno scontro», ma una necessità legata a scelte strategiche, alla luce di un «diverso modo di faredei vini della» da parte del, rispetto a quanto fa oggi l'associazione delle.Alberto Lusini, amministratore delegato di Angelini wines & estates (dopo l'uscita di Ettore Nicoletto e di Andrea Lonardi), che controlla il brandal settimanale Tre Bicchieri i motivi della decisione, rivelando gli obiettivi di questo marchio storico per l'Amarone, che si appresta a lasciare la squadra presieduta da Christian Marchesini, per abbracciare l'associazione guidata da Pierangelo Tommasi.