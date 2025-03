Unlimitednews.it - Usa, Trump “Sanzioni alla Russia fino al ‘cessate il fuoco’ con l’Ucraina”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente Usa Donald"sta prendendo in considerazione" l'applicazione die dazia che non sarà raggiunto" un cessate il fuoco e un accordo di pace con. Lo ha scritto lo stessosu Truth."Sulla base del fatto che lasta assolutamente 'martellando'sul campo di battaglia in questo momento, sto seriamente prendendo in considerazione dellebancarie su larga scala,e tariffea quando non verrà raggiunto un cessate il fuoco e un accordo definitivo di pace.e Ucraina, sedetevi al tavolo subito, prima che sia troppo tardi", ha scritto il presidente statunitense, rivolgendosi a Mosca e Kiev.