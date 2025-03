Ilfattoquotidiano.it - Usa, Trump cancella milioni di dollari in sovvenzioni e contratti alla Columbia university

L’amministrazionehato o si appresta are circa 400diinfederali destinati. “Le università devono rispettare tutte le leggi federali contro la discriminazione se vogliono ricevere finanziamenti federali”, ha annunciato oggi in un comunicato la ministra dell’Istruzione Linda McMahon.L’ateneo Ivy League è finito sotto esame da parte dell’amministrazioneper la presunta mancata protezione dei suoi studenti ebrei. Lein questione provengono dal Department of Health and Human Services, dGeneral Services Administration e dal ministero dell’Istruzione. “ha abbandonato il suo obbligo nei confronti degli studenti ebrei che studiano nel suo campus”, ha detto la McMahon.Un portavoce dell’ateneo, al centro la scorsa primavera di accese proteste pro-Gaza, ha detto che l’università sta passando in rassegna leannullate e ha aggiunto che“sta lavorando con il governo federale per ripristinarle”.