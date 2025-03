Usa dalla nuova età dell’oro alla settimana nera di Wall Street | ora Trump spaventa i mercati

Leggi su Open.online

Il ritorno di DonaldCasa Bianca avrebbe dovuto rappresentare una manna per l’economia americana, almeno stando alle previsioni degli analisti e alle speranze degli elettori. A un mese e mezzo dal suo insediamento a Washington, le cose non stanno andando come previsto. Anzi, la crescita economica è destinata a rallentare, l’occupazione diminuisce e c’è chi teme addirittura che gli Stati Uniti stiano andando verso la recessione. Il timore deiè emerso in modo lampante soprattutto nell’ultima, quando gli annunci schizofrenici della Casa Bianca sui dazi hanno fatto crollare le Borse e creato un clima di forte incertezza.LadeiamericaniPer il mercato azionario americano quella che sta per concludersi sarà la terzaconsecutiva con il segno meno.