USA, Brad Sigmon verrà giustiziato oggi per l'omicidio dei genitori della ex: ha scelto di morire per fucilazione

Questa sera, venerdì 7 marzo, è prevista l’esecuzione di, un uomo di 67 anni condannato alla pena capitale nello StatoCarolina del Sud.è stato riconosciuto colpevole deldeisua ex compagna, avvenuto nel 2001 nella contea di Greenville. Secondo le ricostruzioni, li avrebbe colpiti a morte con una mazza da baseball. Dopo il duplice delitto, rapì la donna e la minacciò con un’arma da fuoco, ma lei riuscì a fuggire dalla sua auto mentre lui cercava di colpirla con dei colpi di pistola, senza successo. Nella sua confessione,dichiarò: “Non potevo averla e non avrei permesso a nessun altro di averla”.L’esecuzione è fissata per le 18 (ora locale), e il condannato affronterà il plotone d’esecuzione, metodo raramente utilizzato negli Stati Uniti.