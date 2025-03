Isaechia.it - Uomini e Donne: l’opinione di Chia sulla puntata del 7/03/25

Certo che due sfilate nel giro di mezza registrazione urlano proprio “non sappiamo più come caspita riempire le puntate fino a fine stagione” da tutti i pori, eh. Cioè, nell’ultima settimana aabbiamo assistito alle stesse scene ripetute praticamente in loop: ventordici passerelle a raffica (una più cringe dell’altra), la completa umiliazione di Sabrina Zago appresso a quel Mr Bean di Wish che è Giuseppe e gli stucchevoli piagnucolii di Gemma Galgani, vuoi per il mancato slancio amoroso di Orlando, vuoi per il gavettone di Tina Cipollari, vuoi perché la vista della Mummia le ha risvegliato arcaici traumi irrisolti, il tutto condito da qualche esterna di Gianmarco Steri buttata lì tra una televendita delle poltrone relax e l’appello per i pelosetti. Un infernale circolo vizioso da cui solamente sua maestà Barbara De Santi con la sua folle uscita dal programma ci ha salvato.