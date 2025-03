Ilrestodelcarlino.it - Uno spettacolo ’Secondo. Pinocchio’

Terzo appuntamento della sezione Famiglie a teatro al Comunale di Gambettola. In scena domani alle 17 la Compagnia Burambò con loSecondo Pinocchio, per la regia di Daria Paoletta e Raffaele Scarimboli. In una specie di gioco senza trucchi né inganni, Pinocchio decide di raccontare alcune parti della sua storia e di rappresentarne altre, avvalendosi di una controfigura: una marionetta di legno munita di articolazioni snodabili che affronterà il mare in tempesta per andare incontro al babbo.