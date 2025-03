Gamberorosso.it - Uno dei migliori Pinot Bianco del Friuli Venezia Giulia è prodotto da un ex bancario. Ecco qual è

Quando parliamo dei Colli Orientali del, facciamo riferimento a una striscia di territorio dellunga una sessantina di chilometri e larga non più di quindici, in cui i vigneti poggiano perlopiù su terreni marnoso-calcarei ma con climi che talvolta differiscono anche in modo sensibile. Nella zona più a sud, infatti, l'Adriatico svolge la sua azione mitigatrice; in quella più a nord, invece, il clima risente della vicinanza dell'arco Alpino. In una posizione baricentrica tra le due sorge l'azienda fondata da Roberto Scubla nel 1991.Roberto Scubla, dalla banca alla vignaSi tratta di uno dei tanti casi di cambio-vita che troviamo nel mondo del vino. Roberto, infatti, prima di cedere alla passione per le vigne e per il vino, coltivata fin da ragazzo, lavorava in banca.