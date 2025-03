Ilrestodelcarlino.it - Unimore contro l’antisemitismo: "La Carta per la libertà religiosa adottata come modello nazionale"

Nella lottac’è la firma di. "Ladelle buone prassi per il rispetto delladi religione e convinzione nei luoghi di lavoro", notadi Modena, è stata ufficialmente inclusa nella ’Strategia2025 per la lotta’, ovvero il documento elaborato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri per rafforzare le politiche di prevenzione e contrasto alle forme di pregiudiziole comunità ebraiche. Palazzo Chigi ha riconosciuto ladi Modenauno strumento essenziale per la tutela dellanei luoghi di lavoro. La Strategiane sottolinea l’importanza e ne raccomanda una diffusione capillare, promuovendone l’applicazione nelle pubbliche amministrazioni. Il documento governativo prevede tra l’altro l’integrazione dellanelle linee guida del Dipartimento della Funzione Pubblica, per prevenire fenomeni discriminatori, inclusi quelli di matrice antisemita.