Lanazione.it - UniFi, innovazione digitale nella didattica universitaria: formazione per 14 atenei

Leggi su Lanazione.it

Firenze, 7 marzo 2025 - L’Università di Firenze sale in cattedra.. Da fine febbraio ha preso il via un ampio programma di webinar e micro corsi online, dedicato all’dellae rivolto ai docenti e al personale tecnico-amministrativo di quattordici università italiane. L’apporto dell’Ateneo fiorentino riguarderà i prodotti formativi, le metodologie e gli applicativi, collocandosi nell’ambito del progetto Advanced Learning Multimedia Alliance for Inclusive Academic Innovation (Alma), il Digital Education Hub (Missione 4 “Istruzione e ricerca” del PNRR – Next Generation EU), coordinato dall’Università Federico II di Napoli. All’interno del progetto, Firenze condivide il Work Package “per la Digital Education” insieme all’Università di Padova.