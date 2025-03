Quotidiano.net - UniCredit completa l'acquisizione di Aion Bank e Vodeno per 376 milioni di euro

, ottenute le approvazioni da parte di tutte le autorità competenti ha acquisito l'intero capitale sociale diper 376di. La chiusura di questa operazione - annunciata il 24 luglio 2024 - "è perfettamente in linea con la nuova fase di accelerazione della strategiaUnlocked, che consente adi imprimere maggiore velocità alla propria crescita organica entrando in nuovi mercati, business e segmenti di clientela. Dimostra inoltre la disciplina in materia di M&A, che vedeconcentrata sul valore incrementale derivante dagli investimenti che permetteranno al gruppo di migliorare il supporto ai clienti e alle comunità in tuttapa", si legge in una nota. L'espansione avrà un impatto sostanziale sugli utili diin meno di 3 anni.