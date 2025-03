Sport.quotidiano.net - Unico Santi si carica il Bologna sulle spalle

per amore e per forza. Cavalcare l’entusiasmo che deriva dalla possibilità di una sua convocazione con la nazionale argentina è uno degli obiettivi di Vincenzo Italiano: ancor più in vista della trasferta in casa del Verona, dato che l’argentino, c’è da scommetterci, intende riscattare la sfortunata autorete che all’andata condannò ilalla prima (e fin qui unica) sconfitta casalinga della stagione in pieno recupero proprio con l’Hellas. Medita vendetta,. E medita soprattutto di regalare e regalarsi due grandi prestazioni con Verona e Lazio che convincano il ct argentino Scaloni a trasformare la pre convocazione con l’albiceleste di Messi e Lautaro in una chiamata ufficiale. C’è da augurarsi che i propositi si trasformino in realtà, perché Thijs Dallinga, l’olandese arrivato dal Tolosa per 15 milioni più 3 di bonus e il 20 per cento sulla futura rivendita, per raccogliere l’eredità lasciata da Joshua Zirkzee, continua a non essere al 100 per cento.