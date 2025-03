Puntomagazine.it - UNICEF/Giornata Donna: 50 milioni di ragazze hanno subito violenza sessuale

/UN Woman/Plan International lanciano nuovo rapporto “Girl Goals: Cosa è cambiato per le? I diritti delle adolescenti in 30 anni”.7 marzo 2025 – Nonostante i significativi risultati ottenuti negli ultimi trent’anni in settori quali l’istruzione, 122disono ancora fuori dalla scuola, non sono preparate per il futuro, devono far fronte a carenze nei servizi sanitari salvavita – con 1 decesso su 23 tra le adolescenti di età compresa tra i 15 e i 19 anni per complicazioni dovute alla gravidanza – e sono a rischio di pratiche dannose come il matrimonio infantile – con 1 ragazza su 5 che si sposa durante l’infanzia- le mutilazioni genitali femminili, lae gli abusi– con 50diche.Un nuovo rapporto “Girl Goals: Cosa è cambiato per le? I diritti delle adolescenti in 30 anni” – lanciato da, Plan International e UN Women in occasione dellaInternazionale della– esamina come è cambiata la vita delle adolescenti negli ultimi 30 anni, da quando la Piattaforma d’azione di Pechino è stata approvata da 189 Governi nel 1995.