Liberoquotidiano.it - "Una soluzione per l'Ucraina potrebbe essere l'articolo 5 della Nato": l'intervento di Meloni

L'per l'"penso che sicuramente sarebbe molto più efficace. E' una cosa diversa dall'ingresso nella, però" significa "estendere la stessa copertura che hanno i paesianche all'. Credo che quella sarebbe una garanzia di sicurezza stabile, duratura, effettiva, più di alcune delle proposte che sto vedendo, per cui è sicuramente una delle che proposte le mettiamo sul tavolo". Lo ha detto la premier Giorgiaa margine del Consiglio straordinario che si è tenuto giovedì a Bruxelles. "Secondo me, quella di inviare truppe non meglio identificate, truppe europee, francesi, britanniche, è lapiù complessa e forse la meno efficace. L'ho ribadito e ho anche escluso la possibilità che in questo quadro possanoinviati soldati italiani.