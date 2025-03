Ecodibergamo.it - Una penna per il cambiamento: il cuore della lotta femminista

In un mondo in cui le voci femminili sono state troppo spesso messe a tacere, ci sono donne che con la loro mente e la scrittura hanno sfidato le convenzioni sociali creando classici senza tempo. Ne scopriamo alcuni in questo articolo