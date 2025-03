Glieroidelcalcio.com - Una maglia, una storia … un omaggio al grande Bruno Pizzul: la maglia azzurra delle Notti Magiche

Ladi Italia ’90Cambio di programma nella mia scalettapubblicazioni, dovuta, purtroppo, alla recente scomparsa della voce narrantepartite di calcio della mia infanzia ed adolescenza: il mitico. Voglio quindi omaggiarlo con unadi una competizione che, nonostante non sia andata come speravamo, è rimasta nei nostri cuori anche grazie alle sue bellissime telecronache: sto parlando chiaramente di Italia ’90.LaLaè quella dell’Italia ed è quella indossata nel mondiale italiano del 1990, quelloinseguendo un gol, come cantavano Edoardo Bennato e Gianna Nannini in quel di San Siro l’8 giugno 1990, prima della partita inaugurale tra Argentina e Camerun, raccontataci proprio dalgiornalista friulano.Il tricolore invertito sul colletto e lo stemma della NazionaleIl numero 10 in flockLanon ha bisogno di presentazioni: è ovviamente a manica corta in cotone misto acrilico ed è prodotta dalla Diadora, fornitore ufficiale della nazionalefin dal 1985.