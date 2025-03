Ilrestodelcarlino.it - "Una gara decisiva. I rossoblù sono solidi"

"Quellanon è mai stata una squadra facile da affrontare e adesso è anche più solida. A differenza nostra, a loro potrebbe andare bene anche il pareggio". Parole di Alessandro Nasini, vice allenatore dell’Isernia ma anche ex giocatore della Civitanovese, in vista della sfida tra le due formazioni che si terrà alle 14.30 di domenica. Laè uno scontro diretto per la salvezza: la squadra di Senigagliesi, quartultima a quota 26 punti, farà visita ai biancocelesti, fanalino di coda del girone insieme con la Fermana (22 punti). "I rivieraschi – riflette Nasini – credono nella salvezza diretta potendo ancora raggiungerla. L’incontro è una tappa importante per loro, ma per noi lo è ancora di più. Noi non potremo condurre una partita di attesa, ma dovremo essere propositivi. Da questo punto di vista, gli avversari avranno più spazio per ragionare".