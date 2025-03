Una discesa da favola Paris torna a vincere in Coppa del Mondo | Bello davvero

Leggi su Ilfaroonline.it

Dominik. Lo sciatore azzurro esulta a Kvitfjell, dove trionfa nellaconquistando il suo successo numero 23 indel, il 19esimo nella specialità.ha staccato tutti chiudendo in 1’44?67 e precedendo di 32 centesimi Marco Odermatt, secondo, e di 63 centesimi Stefan Rogentin, terzo.Quarto Von Allmen, seguito da Monney. Odermatt rimane in ogni caso saldamente al comando della classifica generale, con 440 punti di vantaggio su Kristoffersen, secondo in graduatoria., 35 anni, non vinceva una gara da un anno e tre mesi e in stagione aveva fin qui raccolto un terzo posto nel SuperG di Crans Montana e due quarti posti.Le parole dinon è riuscito a trattenere l’emozione: “. Non so se sono stato grandioso, ho cercato di far correre gli sci al massimo ed è andata bene.