Una boccata d’aria | tutto quello che c’è da sapere sul film

Una: trama, cast e streaming delQuesta sera, venerdì 7 marzo 2025, alle ore 21,30 su Rai 2 va in onda Unadel 2022 diretto da Alessio Lauria con Aldo Baglio e Lucia Ocone. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.TramaA causa di problemi economici, Salvo sta per perdere la pizzeria che gestisce a Milano. Scoperto che il padre è deceduto, decide di tornare in Sicilia per scoprire cosa gli ha lasciato in eredità. Secondo il testamento gli spetta metà del casale di famiglia, così decide di venderlo per ripagare i propri debiti. Tuttavia, per farlo dovrà convincere il fratello Lillo a fare lo stesso. La vicenda si complicherà ulteriormente una volta raggiunto dai propri familiari: la moglie Teresa, la figlia Emma e il figlio Enzo.Una: il castAbbiamo visto la trama di Una, ma qual è il cast completo del? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:Aldo Baglio: SalvoLucia Ocone: TeresaGiovanni Calcagno: LilloLudovica Martino: EmmaDavide Calgaro: EnzoManuela Ventura: CarmelaTony Sperandeo: NunzioMarcello Mazzarella: notaio RosarioSergio Vespertino: sindacoMario Di Leva: FofòMassimiliano Benvenuto: DarioEmanuela Rimoldi: RamonaFrancesca Faiella: AnnaEnrico Gippetto: Salvo a 17 anniSamuel Cusimano: Lillo a 10 anniStreaming e tvDove vedere Unain diretta tv e live streaming? Il, come detto, va in onda stasera – venerdì 7 marzo 2025 – alle ore 21,30 su Rai 2.