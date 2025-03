Fanpage.it - Un tifoso col figlio in braccio gli fa i gesti della scimmia: giocatore del Palmeiras crolla in lacrime

Scene di pura vergogna sono state viste durante la partita di Copa Libertadores U-20 tra Cerro Porteño e. Due giovani ragazzi del club brasiliano sono stati insultati cone frasi razziste dai tifosi di casa. Alla fine, uno dei due, Luighi, non ha retto lo stress ed è scoppiato in un pianto inconsolabile: prima in panchina, poi davanti ai microfono post partita.