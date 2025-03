Ilfoglio.it - Un posto al sole: Gagliotti si scaglia contro Michele. Ma potrebbe finire male

Nonostante il tentativo didi ripulire l’azienda agricola prima dell’arrivo di, il giornalista riesce a colpire nel segno con la sua intervista. A quel puntoscatena una rappresaglia dei suoi uomini. Alla scena però assiste Vinicio, che corre a raccontare tutto al padre chiedendo di fermare il fratello. Chissà se questo basterà per salvaree per far ricredere Alice rispetto all’opinione che ha del ragazzo, ormai compromessa dopo che ha raccontato il suo segreto. Nel frattempo Rosa continua a prendersela col mondo, e non si riesce davvero a capirne il motivo. Sarà solo paura di lasciarsi finalmente andare con un altro uomo dopo anni di fedeltà? Difficile che la spiegazione sia tutta qui, visto l’atteggiamento degli ultimi giorni. Come non bastano a Manuela le continue provocazioni di Valeria.